Бузэрнеску вышла в полуфинал турнира в Праге

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (7) вышла в полуфинал турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Михаэла 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и ни одного брейка.



За выход в финал соревнований Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Саманта Стосур (Австралия) — Камила Джорджи (Италия).

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