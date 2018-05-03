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Бузэрнеску вышла в полуфинал турнира в Праге

Бузэрнеску вышла в полуфинал турнира в Праге
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (7) вышла в полуфинал турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Михаэла 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Саманта Стосур (Австралия) — Камила Джорджи (Италия).

Прага 2018. 1/4 финала
03 мая 2018 года, четверг. 15:15 МСК
Кристина
Плишкова
Михаэла
Бузэрнеску
2:6 3:6
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