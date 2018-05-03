Джумхур проиграл Фаббьяно во втором круге турнира в Стамбуле

Босниец Дамир Джумхур, посеянный на турнире в Стамбуле под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представителю Италии Томасу Фаббьяно со счётом 2:6, 6:0, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут. Джумхур 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Стамбуле Фаббьяно поспорит с представителем Франции Жереми Шарди.