Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

М. Зверев проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене

М. Зверев проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Миша Зверев не сумел выйти в четвертьфинал грунтового турнира с призовым фондом свыше $ 600 тыс., который проходит в Мюнхене. Во втором круге он проиграл со счётом 2:6, 2:6 соотечественнику – Филиппу Кольшрайберу.

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Победитель записал на свой счёт 5 подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. У Зверева 2 эйса и 2 двойные ошибки. Кольшрайбер избежал двойных ошибок, а его соперник упустил 2 брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Кольшрайбер поспорит с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, WC) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2).

Мюнхен 2018. 2-й круг
03 мая 2018 года, четверг. 16:00 МСК
Филипп
Кольшрайбер
Миша
Зверев
6:2 6:2
Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене
Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент