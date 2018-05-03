М. Зверев проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист Миша Зверев не сумел выйти в четвертьфинал грунтового турнира с призовым фондом свыше $ 600 тыс., который проходит в Мюнхене. Во втором круге он проиграл со счётом 2:6, 2:6 соотечественнику – Филиппу Кольшрайберу.



Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Победитель записал на свой счёт 5 подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. У Зверева 2 эйса и 2 двойные ошибки. Кольшрайбер избежал двойных ошибок, а его соперник упустил 2 брейк-пойнта.



За выход в полуфинал Кольшрайбер поспорит с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, WC) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2).

Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.