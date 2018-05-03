С. Уильямс: ощущаю беспокойство, поскольку не знаю, стану ли хорошей мамой

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала, как чувствовала себя после рождения дочери.



«Я всегда хотела создать семью и представляла себя в роли матери. Но всё произошло неожиданно. После того как родилась дочь, на меня стало оказываться ещё больше давления. По правде говоря, я ощущаю небольшое беспокойство, поскольку не знаю, буду я хорошей или строгой мамой. Это беспокойство превратилось в нервозность и страх. Впрочем, эти чувства едва ли не самые ценные в моей жизни, поскольку никто не знает, на что мы способны без страха, сомнений и дискомфорта», — приводит слова Серены официальный сайт WTA.



Ранее американка отказалась от выступления на грунтовом турнире в Мадриде.

С. Уильямс снялась с турнира в Мадриде