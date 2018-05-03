Бузэрнеску: безумно рада, что смогла выиграть три поединка кряду

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (7) поделилась эмоциями после выхода в полуфинал на турнире в Праге. Ей удалось обыграть чешку Кристину Плишкову со счётом 6:2, 6:3.



«Я очень довольна результатом, поскольку предыдущие месяцы сложились для меня весьма непросто. На этом уровне сложно противостоять другим теннисисткам, мне не удавалось проводить много матчей. Я безумно рада, что смогла выиграть три поединка кряду. Кристина – талантливая и сильная спортсменка. Я старалась сохранять спокойствие и оптимизм», — цитирует румынку пресс-служба WTA.



За выход в финал Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Саманта Стосур (Австралия) – Камила Джорджи (Италия).

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