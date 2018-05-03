Джорджи обыграла Стосур и вышла в полуфинал в Праге

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла в полуфинал грунтового турнира категории International в Праге. Уроженка Мачераты обыграла представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 6:2, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Джорджи выполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и упустила 9 брейк-пойнтов. У Стосур 4 подачи навылет и ни одного реализованного брейка.



За выход в финал Джорджи поспорит с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, ранее обыгравшей чешку Кристину Плишкову.