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Джорджи обыграла Стосур и вышла в полуфинал в Праге

Джорджи обыграла Стосур и вышла в полуфинал в Праге
Теннис / WTA

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла в полуфинал грунтового турнира категории International в Праге. Уроженка Мачераты обыграла представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Джорджи выполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и упустила 9 брейк-пойнтов. У Стосур 4 подачи навылет и ни одного реализованного брейка.

За выход в финал Джорджи поспорит с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, ранее обыгравшей чешку Кристину Плишкову.

Прага 2018. 1/4 финала
03 мая 2018 года, четверг. 16:50 МСК
Саманта
Стосур
Камила
Джорджи
2:6 3:6
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