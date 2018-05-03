Мертенс обыграла Эррани в четвертьфинале турнира в Рабате

Теннисистка из Бельгии Элисе Мертенс вышла в полуфинал турнира в Рабате (Марокко). Первая ракетка соревнований обыграла итальянку Сару Эррани со счётом 6:3, 6:1.



Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. 19-я ракетка мира выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Эррани 3 двойные ошибки и 2 упущенных брейка, итальянка обошлась без эйсов.



В полуфинале Мертенс встретится с победительницей матча Катарина Завацкая (Украина, WC) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 8).

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