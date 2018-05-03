Чилич проиграл Жазири во втором круге в Стамбуле

Хорватский теннисист Марин Чилич не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Стамбуле. Во втором круге первый номер посева проиграл представителю Туниса Малеку Жазири со счётом 4:6, 2:6.



Матч длился 1 час 21 минуту. Четвёртая ракетка мира выполнил 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. У Жазири 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 упущенных брейков. Таким образом, Чилич не смог защитить прошлогодний титул, добытый в Турции.



В четвертьфинал африканец, занимающий 78-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) – Иржи Веселы (Чехия, 7).

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