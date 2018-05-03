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Карбальес-Баэна вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле

Карбальес-Баэна вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле
Теннис / ATP

Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия). Во втором круге он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:1). По ходу третьего сета испанцу удалось отыграть 3 матчбола.

Теннисисты провели на корте 3 часа 10 минут. Испанец выполнил 2 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. Его соперник записал на свой счёт 2 эйса и 12 упущенных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Карбальес-Баэна, занимающий 77-ю строчку в мировом рейтинге, встретится с победителем матча Кевин Андерсон (ЮАР, 1) – Стефанос Циципас (Греция).

Эшторил 2018. 2-й круг
03 мая 2018 года, четверг. 15:00 МСК
Роберто
Карбальес-Баэна
Кэмерон
Норри
5:7 6:2 7:6
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