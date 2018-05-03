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Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал в Мюнхене, где сыграет с Кольшрайбером

Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал в Мюнхене, где сыграет с Кольшрайбером
Теннис / ATP

Испанец Роберто Баутиста-Агут стал последним четвертьфиналистом турнира категории ATP 250, который проходит в Мюнхене. Вторая ракетка соревнований обыграл норвежца Каспера Рууда (WC) со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Баутиста-Агут выполнил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету норвежца 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале испанец, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером, посеянным под шестым номером.

Мюнхен 2018. 2-й круг
03 мая 2018 года, четверг. 18:10 МСК
Каспер
Рууд
Роберто
Баутиста-Агут
4:6 3:6
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