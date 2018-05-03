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Завацкая уступила Се Шувэй в четвертьфинале турнира в Рабате

Завацкая уступила Се Шувэй в четвертьфинале турнира в Рабате
Теннис / WTA

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй (8) вышла в полуфинал турнира в Рабате (Марокко). В четвертьфинальном матче она нанесла поражение украинской спортсменке Катарине Завацкой (WC) со счётом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. Украинка допустила 4 двойные ошибки и упустила 1 брейк-пойнт. Се Шувэй обошлась без ошибок на подаче, на её счету 1 эйс и 6 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал азиатская спортсменка, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, получившей от организаторов первый номер посева.

Рабат 2018. 1/4 финала
03 мая 2018 года, четверг. 18:45 МСК
Катарина
Завацкая
Се
Шувэй
1:6 1:6
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