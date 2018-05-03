Мертенс: несмотря на итоговый счёт, матч с Эррани получился не самым простым

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала победу над итальянкой Сарой Эррани в четвертьфинале турнира в Рабате. Первая ракетка соревнований выиграла матч со счётом 6:3, 6:1.



«Несмотря на итоговый счёт, очень тяжёлый матч. Эррани – отличная теннисистка, обладающая серьёзным опытом. Очень рада итоговой победе. Мне удалось сыграть на высоком уровне, что и предопределило итоговые цифры на табло. Эррани по силам вернуть в игру любой мяч, поэтому я постаралась действовать чуть более агрессивно», — приводит слова Мертенс официальный сайт WTA.



В полуфинале 19-я ракетка мира встретится с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.

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