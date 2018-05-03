Мугуруса: все думают, что я должна стать новой С. Уильямс, но это очень сложно

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса считает, что на неё возлагают слишком большие надежды. В настоящий момент она занимает третье место в рейтинге WTA.



«Все думают, что я должна стать новой Сереной Уильямс, но это очень сложная задача. Нереально побеждать в каждом матче и завоёвывать титулы на каждом турнире, демонстрируя игру высочайшего уровня. В мире мало теннисисток, способных на такие свершения, и ещё меньше тех, чей игровой стиль схож с моим. Я действую в агрессивной манере и часто рискую, допуская много ошибок. Люди воспринимают меня как игрока защитного плана, но это ошибочное суждение. Давайте не будем забывать, что мне 24, а Серене — 36 лет», — сказала Мугуруса в интервью ABC.

Красота дня. «Серена Уильямс — величайшая мама всех времён» На экраны выходит фильм о Серене Уильямс. Американка рассказала, что хочет родить ещё двоих детей, при этом у неё большие планы и на корте.