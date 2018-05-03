Циципас обыграл Андерсона во втором круге в Эшториле

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия). В матче второго круга он переиграл представителя ЮАР Кевина Андерсона (1) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.
Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. На счету Циципаса 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта. Андерсон выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 2 брейк-пойтов.
В четвертьфинале Циципас, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.
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