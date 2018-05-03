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Циципас обыграл Андерсона во втором круге в Эшториле

Циципас обыграл Андерсона во втором круге в Эшториле
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия). В матче второго круга он переиграл представителя ЮАР Кевина Андерсона (1) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. На счету Циципаса 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта. Андерсон выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 2 брейк-пойтов.

В четвертьфинале Циципас, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Эшторил 2018. 2-й круг
03 мая 2018 года, четверг. 18:40 МСК
Кевин
Андерсон
Стефанос
Циципас
7:6 3:6 3:6
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