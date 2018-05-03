Вавринка включил в своё расписание турнир в Гштааде

Швейцарец Стэн Вавринка включил в свой календарь грунтовый турнир в Гштааде, который пройдёт по окончании третьего соревнования из серии «Большого шлема» — Уимблдона.



33-летний спортсмен выступит в швейцарском городке в 11-й раз, его предыдущее присутствие в Гштааде было датировано 2013 годом. Лучший результат Стэна на этом турнире – финал в 2005 году, когда он уступил аргентинцу Гастону Гаудио. Кроме того, уроженец Лозанны добрался до полуфинала в 2008 году. Таким образом, в ближайшие месяцы Вавринка планирует выступить в Риме, на «Ролан Гаррос», на Уимблдоне и в Гштааде.



«Я предельно мотивирован, поскольку буду выступать у себя на родине. С нетерпением жду турнира в Гштааде», — сказал Вавринка.