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Веселы вышел в четвертьфинал в Стамбуле, где сыграет с обидчиком Чилича

Веселы вышел в четвертьфинал в Стамбуле, где сыграет с обидчиком Чилича
Теннис / ATP

Чехи Иржи Веселы (7) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Стамбуле, обыграв представителя Бразилии Тьяго Монтейро (Q) со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3). В третьем сете чех отыгрался со счёта 2:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. Веселы выполнил 2 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету его соперника 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 упущенных брейка.

За выход в полуфинал Веселы поспорит с представителем Туниса Малеком Жазири, ранее обыгравшим хорвата Марина Чилича, посеянного под первым номером.

Стамбул 2018. 2-й круг
03 мая 2018 года, четверг. 19:00 МСК
Тьяго
Монтейро
Иржи
Веселы
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