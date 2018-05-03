Веселы вышел в четвертьфинал в Стамбуле, где сыграет с обидчиком Чилича

Чехи Иржи Веселы (7) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Стамбуле, обыграв представителя Бразилии Тьяго Монтейро (Q) со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3). В третьем сете чех отыгрался со счёта 2:5.



Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. Веселы выполнил 2 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету его соперника 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 упущенных брейка.



За выход в полуфинал Веселы поспорит с представителем Туниса Малеком Жазири, ранее обыгравшим хорвата Марина Чилича, посеянного под первым номером.