Се Шувэй: думаю, что смогла оказать на Завацкую серьёзное давление

Представительница Китайского Тайбэя (8) Се Шувэй поделилась эмоциями после победы над украинкой Катариной Завацкой (WC) со счётом 6:1, 6:1 в четвертьфинале турнира в Рабате.



«Катарина – молодая и интересная теннисистка, но я просто пыталась играть в свой теннис. Думаю, мне удалось оказать на соперницу серьёзное давление. Очень рада выходу в полуфинал турнира. Каждый матч сложен по-своему, поскольку у всех игроков разнообразный стиль. Я просто стараюсь наслаждаться каждым поединком», — цитирует азиатку пресс-служба WTA.



За выход в финал Се Шувэй, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, получившей от организаторов первый номер посева.

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