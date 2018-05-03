Жазири: очень доволен победой над теннисистом, входящим в топ-5

Представитель Туниса Малек Жазири прокомментировал победу над хорватом Марином Чиличем во втором круге турнира в Стамбуле. Первая ракетка соревнований уступил со счётом 4:6, 2:6.



«Очень доволен победой. Это один из важнейших матчей в карьере. Я упорно трудился, чтобы добиться успеха в противостоянии с теннисистом, входящим в первую пятёрку рейтинга. Матч получился тяжёлым, поэтому мне было нужно сконцентрироваться на каждом розыгрыше и сократить число ошибок. Чувствую, что прибавляю от матча к матчу», — цитирует африканца официальный сайт ATP.



В четвертьфинале африканец, занимающий 78-е место в рейтинге ATP, встретится с чехом Иржи Веселы, посеянным под седьмым номером.

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