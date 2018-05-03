Чилич: проблемы с коленом не позволяют играть в полную силу

Хорватский теннисист Марин Чилич (1) назвал причины поражения от представителя Туниса Малека Жазири во втором круге на турнире в Стамбуле.



«Это мой первый матч на турнире, в то время как Малек показал отличный теннис. У меня есть проблемы с коленом, не позволяющие в полной мере рассчитывать на подачу. Впрочем, нужно отдать должное сопернику. Я пытался действовать в агрессивном ключе, а не стремился замедлять темп или обороняться», — цитирует четвёртую ракетку мира официальный сайт ATP.



Чилич провёл первый поединок после свадьбы, состоявшейся на прошлой неделе в Хорватии.

Чилич сыграл свадьбу в Хорватии