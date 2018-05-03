Фаббьяно: рад, что прервал неудачную серию в противостоянии с Джумхуром

Итальянец Томас Фаббьяно прокомментировал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром со счётом 6:2, 0:6, 6:2 во втором круге турнира в Стамбуле.



«Приятно обыграть Джумхура, которому я проиграл в каждом из пяти предыдущих поединков. У нас схожий стиль ведения игры. Я начал встречу в прекрасном стиле, но затем потерял концентрацию на старте второй партии. Мне удалось восстановить энергию в третьем месте, но стоит признать, что я очень далёк от своей лучшей игры», — цитирует игрока пресс-служба ATP.



За выход в полуфинал соревнований в Стамбуле Фаббьяно поспорит с представителем Франции Жереми Шарди.

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