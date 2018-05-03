Кольшрайбер: М. Зверев не смог приспособиться к моему теннису

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер (6) прокомментировал победу над Мишей Зверевым со счётом 6:2, 6:2 во втором круге турнира в Мюнхене.



«Отличный матч. Я действовал агрессивно с самого начала и сумел быстро взять чужую подачу. Мне удалось продолжить в том же ключе, в то время как Миша оказался не в состоянии приспособиться к моему теннису. Выступление в Мюнхене всегда дарит незабываемые эмоции, поскольку мне очень приятно выступать перед своими фанатами. Надеюсь, смогу продолжить победную поступь», — приводит слова Кольшрайбера официальный сайт WTA.



В четвертьфинале Кольшрайбер сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (2).

Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.