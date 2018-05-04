Чела: соперничество Надаля и Федерера украшает современный теннис

Бывший аргентинский теннисист Хуан Игнасио Чела поделился мнением о испанце Рафаэле Надале и швейцарце Роджере Федерере.
«Рафа и Роджер продолжают сохранять высокий уровень. На мой взгляд, это два лучших игрока в истории тенниса. Достаточно взглянуть на их результаты. Конечно, теперь многое поменялось, некоторые игроки выходят на пик формы после 30 лет. Ранее такие теннисисты считались ветеранами, приближаясь к завершению карьеры. Соперничество Надаля и Федерера украсило современную эпоху тенниса», — сказал Чела в интервью Punto de Break.
Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля
Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.
Муза для Федерера. Как Мирка повлияла на карьеру нестареющего швейцарца
11 апреля Роджер и Мирка Федереры отметят девятилетие свадьбы. Роджер признался: именно жена убедила его в том, что надо продолжить карьеру.