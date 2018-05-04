Троицки: Джокович вернётся на высокий уровень, но ему потребуется какое-то время

Сербский теннисист Виктор Троицки уверен, что соотечественник Новак Джокович вернётся на высокий уровень.
«Новак пропустил длительное время, в такой ситуации тяжело сразу вернуться на высокий уровень. Я понимаю, что хочет Новак. Он сменил штаб и вернулся к тренеру, вместе с которым добился значимых успехов в карьере. Сейчас Новак нуждается в людях, которые помогут обрести уверенность. Джокович вернётся на высокий уровень, но ему потребуется какое-то время», — цитирует Троицки Tennis World USA.
Джокович перенёс операцию на локте и форсировал возвращение в строй, в результате чего столкнулся с определёнными трудностями в плане результата.
Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать
Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?