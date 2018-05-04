Джарри пробился в четвертьфинал турнира в Эшториле

Чилийский теннисист Николас Джарри вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле, обыграв испанца Рикардо Охеда-Лару со счётом 6:3, 7:6 (8:6).



Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Чилиец выполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и 4 раза взял чужую подачу. Охеда-Лара обошёлся без эйсов, допустил одну ошибку на подачу и упустил 6 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал Джарри, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, получившим от организаторов второй номер посева.

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