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Джарри пробился в четвертьфинал турнира в Эшториле

Джарри пробился в четвертьфинал турнира в Эшториле
Теннис / ATP

Чилийский теннисист Николас Джарри вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле, обыграв испанца Рикардо Охеда-Лару со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Чилиец выполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и 4 раза взял чужую подачу. Охеда-Лара обошёлся без эйсов, допустил одну ошибку на подачу и упустил 6 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Джарри, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, получившим от организаторов второй номер посева.

Эшторил 2018. 2-й круг
03 мая 2018 года, четверг. 21:30 МСК
Николас
Джарри
Рикардо
Охеда-Лара
6:3 7:6
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