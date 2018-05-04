Бузэрнеску: мой форхенд в матче с Кристиной Плишковой был очень хорош

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в Праге (Чехия) над представительницей Чехии Кристиной Плишковой со счётом 6:2, 6:3.

«Мой форхенд был очень хорош, и у меня получалось находить углы с бэкхенда. Я осталась довольна своей игрой. Я старалась не нервничать и делать как минимум один брейк в сете», — приводит слова Бузэрнеску официальный сайт тура.

За выход в финал турнира в Праге Бузэрнеску поспорит с представительницей Италии Камилой Джорджи.