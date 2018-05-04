Чилич может сняться с турнира в Мадриде

Хорватский теннисист Марин Чилич может отказаться от участия в турнире в Мадриде из-за травмы. Об этом он сообщил после поражения от Малека Жазири на турнире в Стамбуле (4:6, 2:6). Чилич признался, что его беспокоят боли в колене.

«Я активно тренировался в последние дни. Готовился настолько, насколько мне позволяло моё самочувствие. Посмотрим, как я буду чувствовать себя в пятницу, 4 мая. Тогда приму решение об участии в турнире в Мадриде.

Могу сняться с турнира: мне нужно немного больше времени на восстановление.

Впрочем, не всё так плохо. Я чувствую себя хорошо, нужно лишь больше времени на подготовку, после чего я буду в порядке», — цитирует Чилича Tennis World USA.