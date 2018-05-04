Футбольные болельщики раскритиковали Надаля, надевшего шарф «Атлетико»

3 мая в Мадриде «Атлетико» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в ответном матче полуфинала Лиги Европы (2:1). На трибунах стадион «Ванда Метрополитано» присутствовал и испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира. Теннисист поддержал мадридцев, надев шарф команды.

Болельщики раскритиковали Надаля: ранее испанец неоднократно говорил, что является поклонником мадридского «Реала». Позирование с шарфом команды-соперника «Реала» по чемпионату Испании было воспринято негативно.

Также болельщики отметили, что Надаль и вовсе болеет за все ведущие футбольные клубы Испании. Дядя теннисиста Мигель Анхель Надаль во время футбольной карьеры выступал за «Барселону», поэтому Рафаэль, по всей видимости, симпатизирует и каталонскому клубу.