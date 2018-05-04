Джокович занялся греблей на каяке в рамках подготовки к турниру в Мадриде

Сербский теннисист Новак Джокович в рамках подготовки к турниру в Мадриде, стартующему на следующей неделе, занялся греблей на каяке. Спортсмен принял участие в тренировочной сессии Федерации каякинга Сербии. Вместе с Джоковичем в тренировках участвует его тренер Мариан Вайда и фитнес-тренер Гебхард Гритш.

Посмотреть запись можно в «фейсбуке» Федерации каякинга Сербии.

На такой тренировке настоял Гритш, который считает, что Джоковичу необходимо набирать форму, занимаясь и другими видами спорта. Теннисист также встретился с местными спортсменами, занимающимися греблей, сообщает пресс-служба Федерации гребли на каяке Сербии.