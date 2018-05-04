Российская теннисистка Ирина Хромачёва вышла в финал турнира в Аньнине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Китая Хань Синьюнь (7) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Ирина 5 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 2 брейка.



В финале турнира в Аньнине Хромачёва сыграет с ещё одной представительницей Китая Чжэн Сайсай, посеянной под четвёртым номером. Соревнования завершатся 5 мая.

Хромачёва одолела Викмайер в Аньнине, несмотря на 14 двойных ошибок