Хенман: Джокович не сможет побеждать, пока не будет готов на сто процентов

Бывший британский теннисист Тим Хенман прокомментировал последние результаты серба Новака Джоковича. Британец посетовал, что Джокович не сможет вернуться на былой уровень, пока не справится с проблемами со здоровьем.

«Правда заключается в том, что такие игроки, как Джокович и Маррей, должны быть готовы на сто процентов. На крупных турнирах приходится играть с очень сильными соперниками. Если ты не готов на сто процентов, то не сможешь побеждать.

У Джоковича были проблемы с локтем. Сейчас он выглядит готовым к игре и уже провёл несколько встреч на грунте. Но ему ещё предстоит набрать нужную форму, начать побеждать, прежде чем он сможет вновь думать о выигрыше турниров», — цитирует Хенмана Express Sport.

Британец также предположил, что в ближайшее время будет доминировать испанский теннисист Рафаэль Надаль. Хенман отметил заслуги Надаля, который сумел выиграть турниры в Монте-Карло и Барселоне, вернувшись на корт после травмы. Надаля Хенман считает явным фаворитом «Ролан Гаррос».