Дьяченко проиграла Лапко в полуфинале турнира ITF в Химках

Российская теннисистка Виталия Дьяченко (5) не смогла пробиться в финал турнира ITF в Химках с призовым фондом $ 100 тыс., в двух партиях проиграв представительнице Беларуси Вере Лапко (2) со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Виталия трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.



В финале Лапко сыграет с победительницей матча Моника Никулеску (Румыния, 1) — Анастасия Потапова (Россия).

Дьяченко разгромила Стоянович в четвертьфинале турнира ITF в Химках