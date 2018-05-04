Дэниэл одолел Дутра да Силву в Стамбуле, отыгравшись с 0:4 в третьем сете

Японский теннисист Таро Дэниэл пробился в полуфинал турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях обыграв представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 1:6, 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Таро 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков. В третьем сете японец отыгрался со счёта 0:4.

За выход в финал соревнований Дэниэл поспорит с победителем матча Жереми Шарди (Франция) — Томас Фаббьяно (Италия).