А. Зверев победил Штруффа и сыграет с Чхун Хёном в полуфинале турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист Александр Зверев (1) вышел в полуфинал турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв своего соотечественника Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты. Лидер посева 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Зверев поспорит с представителем Южной Кореи Чхун Хёном, посеянным под четвёртым номером.