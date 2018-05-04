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А. Зверев победил Штруффа и сыграет с Чхун Хёном в полуфинале турнира в Мюнхене

А. Зверев победил Штруффа и сыграет с Чхун Хёном в полуфинале турнира в Мюнхене
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев (1) вышел в полуфинал турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв своего соотечественника Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты. Лидер посева 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Зверев поспорит с представителем Южной Кореи Чхун Хёном, посеянным под четвёртым номером.

Мюнхен 2018. 1/4 финала
04 мая 2018 года, пятница. 14:35 МСК
Александр
Зверев
Ян-Леннард
Штруфф
6:3 6:2
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