Джокович: у меня нет проблем с Федерером, я его безмерно уважаю

Сербский теннисист Новак Джокович опроверг слухи о плохих взаимоотношениях со швейцарцем Роджером Федерером. О возможном конфликте двух теннисистов стало известно после интервью отца Джоковича, в котором он назвал дружбу игроков «фальшивой».

«У меня никогда не было никаких проблем с Федерером. Я сильно уважаю его, Роджер оказал огромное влияние на всех нас и теннис в целом. Мы вместе с Надалем и Марреем являемся людьми одного поколения. Мы вместе росли, они помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. В любом случе я никого не ненавижу. В моём лексиконе даже нет слова «ненависть».

Возможна ли дружба между соперниками? В первую очередь надо понять, что вообще мы понимаем под словом дружба. Самое главное, что мы честны друг с другом, у нас есть взаимоуважение. Мы проводим важные матчи, на кону стоят большие деньги. Учитывая это, я не думаю, что может быть настоящая дружба. Важнее всего – уважать соперников», — цитируют Джоковича «Сербские Новости».