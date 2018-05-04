Кудрявцева проиграла Бартель в квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Алла Кудрявцева не смогла пробиться во второй раунд квалификации турнира в Мадриде (Испания). На старте отборочных соревнований она в двух партиях проиграла представительнице Германии Моне Бартель (6) со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 50 минут. Кудрявцева совершила 6 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету немки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

Во втором раунде квалификации Бартель сыграет с представительницей Испании Сильвией Солер-Эспиносой.