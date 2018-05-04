Соперницей Квитовой в финале турнира в Праге будет Бузэрнеску

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (7) вышла в финал турнира в Праге (Чехия), в трёх партиях обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты. Михаэла 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 двойных ошибок и 6 брейков.



В финале соревнований в Праге Бузэрнеску поспорит с представительницей Чехии Петрой Квитовой, посеянной под вторым номером.

Шарапова сыграет с Бузэрнеску, Макарова — с Халеп в 1-м круге турнира в Мадриде