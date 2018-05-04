Шарди в двух сетах победил Фаббьяно в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Французский теннисист Жереми Шарди пробился в полуфинал турнира в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представителя Италии Томаса Фаббьяно со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 часа 17 минут. Жереми 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс и ни одного брейка.



За выход в финал соревнований в Стамбуле 31-летний уроженец По, занимающий 87-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Японии Таро Дэниэлом. Турнир завершится 6 мая.