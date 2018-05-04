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Глава оргкомитета турнира в Мадриде раскритиковал Федерера

Глава оргкомитета турнира в Мадриде раскритиковал Федерера
Теннис / ATP

Глава оргкомитета турнира в Мадриде Жерар Цобанян раскритиковал швейцарца Роджера Федерера за отказ от участия в соревнованиях на грунте. По словам функционера, лучший теннисист мира должен демонстрировать свою силу на всех видах покрытия.

«В 36 лет Федерер находится в такой ситуации, когда он хочет уделять больше времени заботе о своём здоровье, чтобы продлить карьеру. Он думает, что на грунте не сможет добиться успеха, свойственного ему на других покрытиях.

Но можно ли сказать, что теннисист, не выступающий на том или ином покрытии, находится на высшем уровне? Раньше игроки так не поступали. Теннисисты не играли так мало турниров, находясь на верхних строчках рейтинга ATP. Я считаю, что теннисисты должны уважать наш вид спорта и играть на протяжении всего года», — цитирует Цобаняна Tennis World.

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