Удар Шараповой на турнире в Штутгарте признан лучшим по итогам апреля

Удар российской теннисистки Марии Шараповой в матче с представительницей Франции Каролин Гарсией на турнире в Штутгарте признан лучшим по итогам апреля, сообщает официальный сайт тура. На награду за лучший удар претендовали также француженка Ализе Корне, немка Юлия Гёргес, голландка Кики Бертенс и представительница Дании Каролина Возняцки.
Видео доступно на официальном канале WTA на YouTube.
Для Шараповой победа в этой номинации стала второй в этом сезоне. Ранее её удар на турнире в Дохе был признан лучшим по итогам февраля.
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