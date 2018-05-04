Удар Шараповой на турнире в Штутгарте признан лучшим по итогам апреля

Удар российской теннисистки Марии Шараповой в матче с представительницей Франции Каролин Гарсией на турнире в Штутгарте признан лучшим по итогам апреля, сообщает официальный сайт тура. На награду за лучший удар претендовали также француженка Ализе Корне, немка Юлия Гёргес, голландка Кики Бертенс и представительница Дании Каролина Возняцки.

Видео доступно на официальном канале WTA на YouTube.

Для Шараповой победа в этой номинации стала второй в этом сезоне. Ранее её удар на турнире в Дохе был признан лучшим по итогам февраля.

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