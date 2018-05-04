Ана Богдан победила в номинации «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв апреля». Победу в этой номинации одержала представительница Румынии Ана Богдан. На это звание также претендовали американка Бернарда Пера и украинка Марта Костюк.

В апреле 2018 года 25-летняя румынка дошла до полуфиналов на турнирах в Монтеррее (Мексика) и Боготе (Колумбия).

В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз.