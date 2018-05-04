Циципас вышел в полуфинал турнира в Эшториле

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия). Уроженец Афин одолел испанца Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (7:3).
Продолжительность поединка составила 2 часа 39 минут. У Циципаса 8 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна избежал эйсов, допустил 3 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу.
В полуфинале Циципас, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем поединка Кайл Эдмунд (Великобритания, 3) – Жоау Соуза (Португалия).
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