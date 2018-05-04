Бузэрнеску: безумно счастлива, что победила в день рождения

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (7) вышла в финал турнира в Праге (Чехия), в трёх партиях обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Победительница поделилась эмоциями после окончания поединка.



«Камила – мощная теннисистка, поэтому противостоять ей достаточно тяжело. Она действует на высоких скоростях и быстро возвращает мяч на другую половину корта. Это был тяжёлый поединок. Я безумно счастлива, что победила. День сопровождался стрессом, поскольку сегодня у меня юбилей. Матч мог продолжаться ещё дольше, но у меня были силы для того, чтобы противостоять итальянке», — цитирует румынку официальный сайт тура.



В решающем матче турнира Бузэрнеску, которой исполнилось 30 лет, встретится с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под вторым номером.

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