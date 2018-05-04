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Мертенс отдала Се Шувэй всего два гейма в полуфинале турнира в Рабате

Мертенс отдала Се Шувэй всего два гейма в полуфинале турнира в Рабате
Теннис / WTA

Представительница Бельгии Элисе Мертенс обеспечила себе место в финале турнира категории ATP 250 в Рабате (Марокко). Первая ракетка соревнований обыграла Се Шувэй (8), представляющую Китайский Тайбэй, со счётом 6:0, 6:2.

Матч длился 58 минут. На счету Мертенс 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов. У Се Шувэй, занимающей 60-е место в мировом рейтинге, нет ни эйсов, ни брейк-пойнтов, но при этом она отметилась 1 двойной ошибкой.

В решающем поединке турнира Мертенс, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, встретится с австралийкой Айлой Томлянович.

Рабат 2018. 1/2 финала
04 мая 2018 года, пятница. 18:05 МСК
Элисе
Мертенс
Се
Шувэй
6:0 6:2
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