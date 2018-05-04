Жазири обыграл Веселы в четвертьфинале в Стамбуле

Представитель Туниса Малек Жазири вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Стамбуле. Он обыграл чеха Иржи Веселы, посеянного под седьмым номером, со счётом 3:6, 6:4, 6:1.



Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Жазири выполнил 6 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и 5 раз взял чужую подачу. У Веселы 5 эйсов, 8 ошибок на подаче и 2 упущенных брейка.



В полуфинале Жазири, обыгравший в прошлом раунде хорвата Марина Чилича, встретится с победителем поединка Ласло Джере (Сербия) – Паоло Лоренци (Италия, 5).

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