Мартерер обыграл Фучовича и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Немец Максимильян Мартерер вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Мюнхене, обыграв в двух сетах представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Мартерер обошёлся без подач навылет, у него 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта. У Фучовича 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 6 упущенных брейков.



За выход в финал Мартерер, занимающий 73-е место в рейтинге ATP, поспорит с соотечественником – Филиппом Кольшрайбером, посеянным под шестым номером.

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