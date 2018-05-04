Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Мордовия» – «КАМАЗ»
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Мартерер обыграл Фучовича и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Мартерер обыграл Фучовича и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене
Теннис / ATP

Немец Максимильян Мартерер вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Мюнхене, обыграв в двух сетах представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Мартерер обошёлся без подач навылет, у него 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта. У Фучовича 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 6 упущенных брейков.

За выход в финал Мартерер, занимающий 73-е место в рейтинге ATP, поспорит с соотечественником – Филиппом Кольшрайбером, посеянным под шестым номером.

Мюнхен 2018. 1/4 финала
04 мая 2018 года, пятница. 18:00 МСК
Мартон
Фучович
Максимильян
Мартерер
Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене
Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент