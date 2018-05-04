Эдмунд проиграл Жоау Соузе в четвертьфинале в Эшториле

Теннисист из Португалии Жоау Соуза пробился в полуфинал турнира в Эшториле, обыграв британца Кайла Эдмунда (3) со счётом 6:3, 1:6, 6:0.



Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Эдмунд, занимающий 23-е место в мировом рейтинге, выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. У Соузы 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта.



За выход в финал Соуза, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, поспорит с греком Стефаносом Циципасом, ранее обыгравшим испанца Роберто Карбальеса-Баэну.

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