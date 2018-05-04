Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Эдмунд проиграл Жоау Соузе в четвертьфинале в Эшториле

Эдмунд проиграл Жоау Соузе в четвертьфинале в Эшториле
Теннис / ATP

Теннисист из Португалии Жоау Соуза пробился в полуфинал турнира в Эшториле, обыграв британца Кайла Эдмунда (3) со счётом 6:3, 1:6, 6:0.

Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Эдмунд, занимающий 23-е место в мировом рейтинге, выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. У Соузы 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта.

За выход в финал Соуза, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, поспорит с греком Стефаносом Циципасом, ранее обыгравшим испанца Роберто Карбальеса-Баэну.

Эшторил 2018. 1/4 финала
04 мая 2018 года, пятница. 18:10 МСК
Кайл
Эдмунд
Жоау
Соуза
3:6 6:1 0:6
Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене
Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент