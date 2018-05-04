Чилич снялся с турнира в Мадриде из-за травмы колена

Хорватский теннисист Марин Чилич пропустит грунтовый турнир в Мадриде, который пройдёт с 4 по 11 мая.



«С большим огорчением сообщаю, что пропущу предстоящий турнир в Мадриде по причине травмы колена. Болевые ощущения появились во время турнира в Монте-Карло. Посоветовавшись с командой, я принял решение пропустить турнир. Оптимальный вариант – взять паузу и заняться восстановлением. Благодарю всех за понимание и поддержку», — написал Чилич на странице в сети «Твиттер».



В настоящий момент хорват занимает четвёртое место в мировом рейтинге. На турнире в Стамбуле он уступил в стартовом поединке представителю Туниса Малеку Жазири.