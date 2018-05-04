Квитова: победа в первом сете позволила обрести уверенность

Чешская теннисистка Петра Квитова оценила своё выступление в поединке с китаянкой Чжан Шуай в полуфинале турнира в Праге. Вторая ракетка соревнований обыграла соперницу со счётом 7:6 (8:6), 6:0.



«Я здорово смотрелась на протяжении первого сета, но при этом едва его не проиграла. Тай-брейк начался ужасным образом, мне не удалось справиться с подачей соперницы. После этого я успокоилась и смогла показать свой теннис. Победа в первой партии позволила обрести уверенность и поверить в собственные силы. Странно, что в субботу стартует турнир в Мадриде, а я по-прежнему нахожусь в Праге. Сейчас необходимо сконцентрироваться на финале, а о турнире в столице Испании буду думать позже», — приводит слова Квитовой пресс-служба WTA.



В финале Квитова сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, которая 4 мая отпраздновала 30-летие.

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