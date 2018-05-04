Тиафо обыграл Болелли в четвертьфинале турнира в Эшториле

Американец Фрэнсис Тиафо пробился в полуфинал турнира в Эшториле (Португалия), обыграв итальянца Симоне Болелли (Q) со счётом 7:5, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. 64-я ракетка мира выполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу. Болелли, занимающий 153-ю строчку в мировом рейтинге, выполнил 3 эйса, упустил 1 брейк и обошёлся без ошибок на подаче.



За выход в финал Тиафо поспорит либо с чилийцем Николасом Джарри, либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (2).

Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.