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Хачанов и Медведев узнали соперников на турнире в Мадриде

Хачанов и Медведев узнали соперников на турнире в Мадриде
Теннис / ATP

В Мадриде состоялась жеребьёвка мужского теннисного турнира с призовым фондом свыше $ 7 млн.

Первая ракетка соревнований испанец Рафаэль Надаль вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником станет либо француз Гаэль Монфис, либо победитель квалификационного турнира. Немец Александр Зверев, посеянный под вторым номером, сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с кем-то из квалификации. Третья ракетка турнира болгарин Григор Димитров может встретиться с канадцем Милошем Раоничем, если тот обыграет победителя отборочных соревнований. Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро во втором круге сыграет с победителем матча Жюльен Беннето (Франция) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

Россиянин Карен Хачанов в первом круге встретится со спортсменом, который пройдёт через сито квалификации, а во втором — с победителем поединка Ришар Гаске (Франция) — Томаш Бердых (Чехия, 14). Даниил Медведев сыграет с британцем Кайлом Эдмундом, а во втором круге он может попасть на серба Новака Джоковича (10).

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