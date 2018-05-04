Хачанов и Медведев узнали соперников на турнире в Мадриде

В Мадриде состоялась жеребьёвка мужского теннисного турнира с призовым фондом свыше $ 7 млн.



Первая ракетка соревнований испанец Рафаэль Надаль вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником станет либо француз Гаэль Монфис, либо победитель квалификационного турнира. Немец Александр Зверев, посеянный под вторым номером, сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с кем-то из квалификации. Третья ракетка турнира болгарин Григор Димитров может встретиться с канадцем Милошем Раоничем, если тот обыграет победителя отборочных соревнований. Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро во втором круге сыграет с победителем матча Жюльен Беннето (Франция) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).



Россиянин Карен Хачанов в первом круге встретится со спортсменом, который пройдёт через сито квалификации, а во втором — с победителем поединка Ришар Гаске (Франция) — Томаш Бердых (Чехия, 14). Даниил Медведев сыграет с британцем Кайлом Эдмундом, а во втором круге он может попасть на серба Новака Джоковича (10).

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.